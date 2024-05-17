Sokak ortasında aile katliamı!

Çorum'un Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta aile katliamı yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak ile sokakta karşılaştı.
İki tarafında arasında tartışma başlarken, tartışma bir anda büyüdü. Olayda Hasan Orhan, üzerindeki tabancayla eşini ve baldızını vurarak, aynı silahla yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi.
ÖNCE EŞİ VE BALDIZINI SONRA KENDİNİ VURDU
Sağlık ekipleri, Nazegül Orhan ve kardeşi Meryem Karakoçak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Orhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İki kız kardeşin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için morga kaldırılırken, olaya dair soruşturma sürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.