Selin Şekerci coronaya yakalandı

Son olarak 'Aile' dizisinde yer alan oyuncu Selin Şekerci, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."

Kaynak: sözcü