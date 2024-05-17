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Selin Şekerci coronaya yakalandı

Oyuncu Selin Şekerci sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Selin Şekerci coronaya yakalandı mask

Son olarak 'Aile' dizisinde yer alan oyuncu Selin Şekerci, Instagram hesabından  corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."

Kaynak: sözcü
# büyük

17 May 2024 - 17:42 - Yaşam

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