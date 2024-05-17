Üniversite öğrencisi emlakçıyı tabancayla yaraladı

Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi K.S.F.(23), emlakçı M.K.’yi (37) iş yerinin önünde tabancayla bacağının 2 yerinden yaralayıp kaçtı.
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.K., tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.S.F., doğuştan engelli olan sol eli ile alay ettiği için emlakçıyı tabancayla yaraladığını ileri sürdü.
Yaralı emlakçı M.K. ise kendisini vuranı tanımadığını, iş yeri önüne gelen gençlerin burada park halindeki aracı sorup kendisine ateş ettiğini belirtti.
Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen üniversiteli K.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.