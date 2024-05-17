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Üniversite öğrencisi emlakçıyı tabancayla yaraladı

Samsun’da üniversite son sınıf öğrencisi genç, emlakçıyı tabancayla vurarak yaraladı.

İhlas Haber Ajansı
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Üniversite öğrencisi emlakçıyı tabancayla yaraladı mask

Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi K.S.F.(23), emlakçı M.K.’yi (37) iş yerinin önünde tabancayla bacağının 2 yerinden yaralayıp kaçtı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.K., tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.S.F., doğuştan engelli olan sol eli ile alay ettiği için emlakçıyı tabancayla yaraladığını ileri sürdü.
Yaralı emlakçı M.K. ise kendisini vuranı tanımadığını, iş yeri önüne gelen gençlerin burada park halindeki aracı sorup kendisine ateş ettiğini belirtti.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen üniversiteli K.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
# tedavi

17 May 2024 - 17:46 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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