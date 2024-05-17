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Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

Kandıra ilçesinde dün meydana trafik kazasında hayatını kaybeden kadının ardından eşi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti mask

Balcı mevkii Kaynarca istikametinde dün meydana gelen kazada, Semih Ovat idaresindeki 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Semih Ovat ile eşi Işık Ovat ağır yaralandı. Adrese gelen ekipler, Işık Ovat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Semih Ovat'ın da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.Ovat çiftinin cenazeleri, Serdivan Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Semih Ovat'ın İstanbul'da balık ve akvaryum malzemeleri satılan bir işletmesi bulunduğu öğrenildi.
# tedavi, SÜRÜCÜ

17 May 2024 - 17:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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