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2. Lig play-off'unda 3. tura çıkan takımlar belli oldu

TFF 2. Lig play-off 2. turunda rakiplerini eleyen 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, 3. tura yükseldi.

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2. Lig play-off'unda 3. tura çıkan takımlar belli oldu mask

Futbolda TFF 2. Lig play-off 2. turu, bugün oynanan rövanş müsabakalarıyla sona erdi.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-1

Bu sonuçların ardından 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, 3. tura yükseldi.
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17 May 2024 - 18:11 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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