2. Lig play-off'unda 3. tura çıkan takımlar belli oldu

Futbolda TFF 2. Lig play-off 2. turu, bugün oynanan rövanş müsabakalarıyla sona erdi.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Bu sonuçların ardından 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, 3. tura yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.