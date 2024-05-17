Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!

CHP Karasu Belediye Meclis üyesi Mithat Kandil, Karasu sahilinde Menzil cemaatine ait olduğu iddia edilen 'tatilköyü'nün akıbetini belediyeye sordu.

Kandil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bulunduğum yer Sakarya Karasu Denizköy. Görmüş olduğunuz yer bir tarikata ait tatilköyü. Adeta bir kaleyi korurcasına yapılmış yüksek duvarlar onlarca kameralarla çevrilmiş, içinde lüks villaları olan hatta aquaparkı olan denize neredeyse sıfır yapılmış 70 bin metrekarelik alana bir tatilköyü konmuş. Buna kimler izin vermiş? Neden yıkılmıyor? Bununla ilgili Karasu belediyesine önergemizi de verdik. Cevaplarını bekliyoruz.”

AĞIREL O "TATİLKÖYÜ"NE GİRMİŞTİ

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Menzil cemaatine ait "tatilköyü"ne girmişti. Ağırel, ziyarete ilişkin, "Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan dokunmaya kıyamayacağınız Longoz ormanlarının kıyısındaki sahilde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir tatil köyü. İçeride in cin top atıyor. Ama belli ki hummalı bir çalışmanın ardından son aşamaya gelinmiş. Tek katlı bahçeli villaların olduğu yüksek güvenlikli site 300 ailenin yaşayacağı şekilde tasarlanmış" paylaşımında bulunmuştu.

MENZİL'E DOKUNULMAZLIK

Öte yandan Menzil'e ait "tatilköyü"nü CHP ilçe yönetimi de gündeme taşımıştı. Karasu Belediyesi’nin sahilde gerçekleştirdiği yıkımda çifte standart uyguladığını söyleyen CHP Karasu İlçe Başkanı Uğur Büyük, konu ile ilgili de meclis grubunun Belediye Meclisi’nde soru önergesi vermiş ve “Kıyı kenar çizgisini ihlal eden yapıların yıkımına başlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Sahilde kaç adet yapıya yıkım kararı çıkmış ve kaç tanesine işlem uygulanmıştır? Alınan yıkım kararı Denizköy’de bulunan ve kıyı kenar çizgisinin ihlal eden Menzil Tarikatı’na ait 300 kişi kapasiteli tatil köyünü de kapsamakta mıdır?” diye sormuştu.

Kaynak: cumhuriyet