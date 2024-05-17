Öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu

Binlerce öğretmenin merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı. Yayımlanan karara göre başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Öğretmen adayları başvuru aşamasında uzmanı oldukları ve atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri şehri seçecek.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav yerleri, 10 Haziran tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.