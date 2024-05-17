Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 uzman teknik personel, 180 hizmet personeli, 1 büro personeli ve 42 bakım onarım işçisi, toplam 228 daimi personel alımı yapılacak. Başvurular 17 Mayıs 2024'e kadar alınacak. Peki başvuru şartları neler? Adaylarda aranan nitelikler neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman Teknik Personeli; Üniversitelerin Ziraat veya Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Tercihen MS Office, AutoCAD, Netcad vb. programları biliyor olmak.

Hizmet Personeli; En az İlkokul mezunu olmak. Kazma, Kürek, Tırpan vb. işlerde bilgili ve deneyimli olmak.

Büro Personeli; En az Lisans mezunu Gazetecilik, Basın ve Yayın vb. bölümlerden birinden mezun olmak. MS Office programlarına hakim olmak. Tercihen B sürücü belgesine sahip olmak.

8 Bakım Onarım İşçisi; En az İlkokul mezunu olmak. MEB onaylı Marangozluk Ustası Belgesine sahip olmak. Ahşap doğrama işlerine hakim olmak. Ahşap Profil işleme makinelerini kullanabiliyor olmak.

15 Bakım Onarım İşçisi; En az İlkokul mezunu olmak. MEB onaylı Kaynak Ustası Belgesine sahip olmak. Tercihen elektrik ark kaynağını iyi seviyede biliyor olmak.

10 Bakım Onarım İşçisi; En az İlkokul mezunu olmak. İnşaat Ustası için gerekli Mesleki Yeterlilik sertifikalarına sahip olmak.

1 Bakım Onarım İşçisi; En az İlkokul mezunu olmak. Otomotiv Fren ve Onarım ile ilgili mesleki sertifikalara sahip olmak. En az C1 sürücü ehliyetine sahip olmak. SRC4 belgesine sahip olmak. En az 3 Yıl süreli aktif şoförlük tecrübesine sahip olmak.

8 Bakım Onarım Personeli; MEB onaylı Boya Ustası belgesine sahip olmak. En az İlkokul mezunu olmak. Alçı sıva ve tabanca ile boya işlemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için adaylar başvurularını "https://media.iskur.gov.tr/89520/1-belde-a-s.pdf" kılavuzda belirtilen internet adresine gerçekleştirebilecek.

Kaynak: aydınlık