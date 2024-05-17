İzmit Belediye Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan Şeyh Edebali Camii’nde cemaatle buluştu

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve sorunlarını kendilerinden dinlemek adına cemaatle buluşmaya devam ediyor. İzmit Belediye Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Meclis Üyesi Ercan Balseçen ve Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer, Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Şeyh Edebali Camii’nde Cuma Namazı sonrası cemaatle buluştu.

LOKUM İKRAM EDİLDİ

Cengiz Özcan ve beraberindekiler, cemaatle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü camiden çıkan vatandaşlara lokum ikram etti. Cemaat de ikramlarından dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.