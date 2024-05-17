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KOÜ’lü akademisyen ihraç edildi

Geçtiğimiz yıl göreve iade edilen Barış Akademisyeni Dr. Derya Keskin, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir kez daha ihraç edildi.

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KOÜ’lü akademisyen ihraç edildi mask

Kocaeli Üniversitesi’nde Ağustos 2016’da Barış Bildirisine imza attıkları için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerden biri olan Dr. Derya Keskin, üniversiteden ihraç edilmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında göreve iade edilen Keskin’in 1 yıllık yeniden ataması, 3 yıl için istenen puanlar üzerinden değerlendirilip ilişiği kesildi.

Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Geçtiğimiz yıl göreve iade olan Derya Keskin hocamız, 3 yıllık yeniden atama kriterlerinin kendisine hukuksuzca 1 yıl için dayatılması sonucu bugün itibariyle KOÜ Rektörlüğü tarafından yeniden ihraç edilmiştir. Bu hukuksuz kararın altında imzası olan herkesten hesap soracağız.”

17 May 2024 - 21:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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