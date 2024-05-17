Kocaeli'de 8 ilçede elektrikler kesilecek!

|KANDIRA
|ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY
|ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII
|18.05. 2024
|09:00
|15:30
|GÖLCÜK
|IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAİYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞİRİNKÖY
|1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELVI, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZAFER, ZAFER CD., ZORLU CD.
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|GEBZE
|CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ
|269, 3301., 3313., 3315., 3317., 3340., 3341., 3344, 3344., 3360. SK., 3401., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3428., 3442., 3442. SK., 3446., 3806., 3810, 3814., 3816., 3817., 3830, 3840., 3841, 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4013. SK., 4020, 4035., 4040., 4043., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 431, 4320, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4336, 4436, 4450, 4450., AĞIL KORUSU SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., AYAR SK., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY FATIH, ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇEŞME SK., DEFNE SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DOSTLAR SK., DÖNER SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESEN SK., EVREN SK., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GENÇLİK CD., GÜLBEN SK., KABACA CD., KADILLI CUMHURIYET, KAHYA SK., KANARYA SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KORUCU SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MANOLYA SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MOLLA FENERI, MUHTAR SK., NERGİZ SK., ORMANCI SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SEVGİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SULTAN SK., ŞANTİYE SK, ŞİLE CD, TAVŞANLI YOLU CD., UĞUR SK., UYGUN SK., VİŞNE SK., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YEDİYER CD, YEDİYER CD., ZEMZEM SK.
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|BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ
|1, 2424. SK., 3020. SK., 3304., 3318., 3327., 3341. SK., 3343., 3354., 3361., 3363., 3402, 3411. SK., 3425., 3427., 3431., 3442, 3804., 3811., 3812., 3813., 3820., 3820. SK., 3821., 3850., 4012. SK., 4036., 4038., 4041., 4043. SK., 4305., 4308., 4321., 4321. SK, 4330, 4334. SK., 4337., 4426. SK., 4429., 4434., 4438, 4440, AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ANKARA, ANKARA CD., BALKAN SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMHURİYET BULVAR, ÇANAK SK., ÇAYIRLAR SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FATİH, FETİH SK., GARİPLER SK., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KOVALI SK., MENEKŞE SK., MEVLANA CD., MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, ONUR SK., ORMAN SK., PAPATYA SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., YAMAÇ SK., YAYLADERE CD., YEDIYER, YENİ ÇEŞME SK.
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|PELITLI, PELİTLİ
|4404, 4409., 4452., 4453., BARIŞ SK., ÇAKIL SK., ÇİMEN SK., FABRİKALAR SK., GÜNER SK., KIRLANGIÇ SK., PELITLI ATATÜRK, ŞİMŞEK SK., YAĞMUR SK.
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|PELITLI, PELİTLİ
|4432., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK
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|PELITLI
|HAMİDİYE SK.
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|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|3258. SK, 4433., 4433. SK.
|18.05.2024
|16:30
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|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|MADEN CD., YEŞİL SK.
|18.05.2024
|13:00
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|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇALIŞKAN SK., DURU SK., ECE, ECE SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KOYUNCU, LEYLA, MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLIHAN, NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK.
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