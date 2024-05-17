UEFA, Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi

UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Adana Demirspor, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçlar ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçlar nedeniyle kulübe önümüzdeki üç sezonda " 2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi."