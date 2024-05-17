17 May 2024 - 21:22- Eğitim G:

Saraybahçe İlkokulu'nda muhteşem veda

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Saraybahçe İlkokulu'nda muhteşem veda mask
Saraybahçe İlkokulu'nda muhteşem veda
Saraybahçe İlkokulu'nda muhteşem veda
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Saraybahçe İlkokulu'nda 4/A sınıfı muhteşem bir etkinlikle mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Kadir Şahin öğretmenin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe veliler de katılım gösterdi. Çocukların keyifle vakit geçirdiği mezuniyete katılım gösteren veliler Okul Müdürü Yusuf Kılıç'a, sınıf öğretmeni Kadir Şahin'e ve organizasyonda emeği geçen Zehra Yalçınöz, Pınar Gümüş ve Emine Acar'a teşekkürlerini dile getirdiler.

Saraybahçe İlkokulu'nda muhteşem veda
Saraybahçe İlkokulu'nda muhteşem veda
Saraybahçe İlkokulu'nda muhteşem veda

17 May 2024 - 21:22 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.366.120 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL