Saraybahçe İlkokulu'nda muhteşem veda

Saraybahçe İlkokulu'nda 4/A sınıfı muhteşem bir etkinlikle mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Kadir Şahin öğretmenin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe veliler de katılım gösterdi. Çocukların keyifle vakit geçirdiği mezuniyete katılım gösteren veliler Okul Müdürü Yusuf Kılıç'a, sınıf öğretmeni Kadir Şahin'e ve organizasyonda emeği geçen Zehra Yalçınöz, Pınar Gümüş ve Emine Acar'a teşekkürlerini dile getirdiler.