Pembe Kayalar Cumhuriyet Parkı'nda sahne alacak!

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl da her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel etkinlikler hazırladı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi 18 Mayıs Pazar günü saat 20:00'da Cumhuriyet Parkı'nda Pembe Kayalar adlı müzik grubunu İzmitliler ile buluşturacak.