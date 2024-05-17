İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl da her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel etkinlikler hazırladı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi 18 Mayıs Pazar günü saat 20:00'da Cumhuriyet Parkı'nda Pembe Kayalar adlı müzik grubunu İzmitliler ile buluşturacak.
17 May 2024 - 21:54- Kültür-Sanat Güncelleme:
Pembe Kayalar Cumhuriyet Parkı'nda sahne alacak!
İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs Cumartesi günü Pembe Kayalar'ı kentle buluşturacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.