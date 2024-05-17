17 May 2024 - 21:54- Kültür-Sanat G:

Pembe Kayalar Cumhuriyet Parkı'nda sahne alacak!

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs Cumartesi günü Pembe Kayalar'ı kentle buluşturacak.

Cihat Polat
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17 May 2024 - 21:54 - Kültür-Sanat

Mahreç  Cihat Polat

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