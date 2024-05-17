17 May 2024 - 22:02- Asayiş G:

Kadir Engin hayatını kaybetti

İzmit’te bir dönem BBP’de siyaset yapan Kadir Engin hayatını kaybetti.

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Kadir Engin hayatını kaybetti mask

Uzun yıllar İstiklal Caddesinde esnaflık yapan, bir dönem de BBP'de siyaset yürüten Kadir Engin hayatını kaybetti. Bir süredir çeşitli hastalıklarla boğuşan Engin bu akşam üzeri yaşamını yitirdi. Ölümüyle büyük üzüntü yaratan Kadir Engin'in cenazesi yarın(18 Mart Cumartesi) öğle namazı sonrası Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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17 May 2024 - 22:02 - Asayiş

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