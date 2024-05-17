Uzun yıllar İstiklal Caddesinde esnaflık yapan, bir dönem de BBP'de siyaset yürüten Kadir Engin hayatını kaybetti. Bir süredir çeşitli hastalıklarla boğuşan Engin bu akşam üzeri yaşamını yitirdi. Ölümüyle büyük üzüntü yaratan Kadir Engin'in cenazesi yarın(18 Mart Cumartesi) öğle namazı sonrası Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.