- Siyaset

Kartepe'ye yeni başkan yardımcısı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Osman Bina, başkan yardımcılığı görevinden emekli olan Murat Balaban'ın yerine vekaleten atandı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kartepe'ye yeni başkan yardımcısı mask

Fen işleri ve saha çalışmalarından sorumlu  Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban yerel seçimlerin ardından emekli olmuştu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Balaban'ın yerine vekaleten Fen İşleri Müdürü Osman Bina'nın atandığını açıkladı. Bina'ya başarılar dileyen Mustafa Kocaman, "Başkan Yardımcıma yeni görevinde başarılar diliyor; Kartepe’miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
# Kartepe Belediyesi, osman bina, yeni, Kartepe

17 May 2024 - 22:39 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.366.120 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL