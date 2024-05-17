Kartepe'ye yeni başkan yardımcısı

Fen işleri ve saha çalışmalarından sorumlu Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban yerel seçimlerin ardından emekli olmuştu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Balaban'ın yerine vekaleten Fen İşleri Müdürü Osman Bina'nın atandığını açıkladı. Bina'ya başarılar dileyen Mustafa Kocaman, "Başkan Yardımcıma yeni görevinde başarılar diliyor; Kartepe’miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.