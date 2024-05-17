Fen işleri ve saha çalışmalarından sorumlu Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban yerel seçimlerin ardından emekli olmuştu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Balaban'ın yerine vekaleten Fen İşleri Müdürü Osman Bina'nın atandığını açıkladı. Bina'ya başarılar dileyen Mustafa Kocaman, "Başkan Yardımcıma yeni görevinde başarılar diliyor; Kartepe’miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
- Siyaset
Kartepe'ye yeni başkan yardımcısı
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Osman Bina, başkan yardımcılığı görevinden emekli olan Murat Balaban'ın yerine vekaleten atandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.