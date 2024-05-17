24 yıl hapisle aranıyordu, tutuklandı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet ve asayişin temini, kamu vicdanının rahatlatılması, toplumda güvenlik algısının olumlu yönde oluşturulması ve suç korkusunun azaltılması amacıyla, aranma kaydı bulanan şahısların yakalanması yönelik yapılan faaliyet kapsamında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 24 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Şahıs işlemleri yapılması sonucunda tutuklanarak cezaevine teslim edildi.