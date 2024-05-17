Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet ve asayişin temini, kamu vicdanının rahatlatılması, toplumda güvenlik algısının olumlu yönde oluşturulması ve suç korkusunun azaltılması amacıyla, aranma kaydı bulanan şahısların yakalanması yönelik yapılan faaliyet kapsamında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 24 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Şahıs işlemleri yapılması sonucunda tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
17 May 2024 - 22:49- Asayiş Güncelleme:
24 yıl hapisle aranıyordu, tutuklandı!
Kocaeli'de cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 24 yıl 8 ay 16 gün hapis cezası ile aranan şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şahıs adli makamlarca tutuklandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.