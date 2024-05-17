Gergerlioğlu ''Ayrımcılığa son verin!''

Dilovası Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulacak olan ''İnsan Hakları'' kurulu için ilçede insan hakları kurulunda görevlendirmek için AKP, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarından parti yönetiminden görevli bir isim önerisini geçtiğimiz hafta talep etti. Kurul listesinde yer almayan DEM Partisi adına Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan tepki geldi. Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabında açıklamada bulunan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ''Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay İlçedeki tüm partilere yollanan bu yazı DEM Parti Dilovası ilçe başkanlığına niye gönderilmez? Sizi arayan ilçe başkanımızın telefonundan niye kaçıyorsunuz? Görevinizi kötüye kullanmaktan işlem yapacağım. İçişleri Bakanlığına iletmeden ayrımcılığa son verin!'' paylaşımında bulundu.