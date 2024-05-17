Başkan Uçar : "Dilovası Kaymakamı, DEM Parti'yi yok saydı"

Dilovası Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulacak olan ''İnsan Hakları'' kurulu için ilçede insan hakları kurulunda görevlendirilmek için AK Parti, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarından parti yönetiminden görevli bir isim önerisini geçtiğimiz hafta talep etti. Kurul listesinde yer almayan DEM Parti Dilovası İlçe Başkanı Sabri Uçar, kurulda neden yer almadıklarını sormak için aradığı Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay'ın telefonu yüzüne kapattığını ifade ettiği açıklamasında Uçar ''Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası halkının seçtiği DEM Partili meclis üyelerini reddediyor. TBMM'de bulunan DEM Parti'yi reddediyor. Ülkenin içinde olduğu hukuksuzluk, yoksulluk ve ayrımcılık ortamında, ''İnsan Hakları'' kurulunda yer vermemeleriyle beraber protokol listesinde bile bize yer vermemiştir. Bu halk iradesini yok saymaktır. Dilovası Kaymakamı, DEM Parti'yi yok saydı!'' sözleriyle tepki gösterdi. 2024 yerel seçimlerde Dilovası'nda 8 meclis üyesi çıkartan DEM Parti, Dilovası Kaymakamlığı’nın internet sitesinde yer alan protokol listesi bölümünde de DEM Parti Dilovası İlçe Başkanı Sabri Uçar'ında yer almadığı görüldü.