Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"