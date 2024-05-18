Yılmaz Büyükerşen'in 19 yıla kadar hapsi istendi

Eskişehir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile beraberindeki 4 kişi hakkında, yönetici pozisyonlarında bulundukları vakıf ve şirketler üzerinden " hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükerşen ile yöneticisi olduğu vakıf ve şirketlerin yönetici ya da üyeleri olan akademisyenler Ahmet D, Erol Nezih O, Yavuz T. ve üniversite yetkilisi Çetin K'ye "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "haksız mal edinme" suçlarından ceza talep edilen iddianame, Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı.

'GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA'

Suçtan zarar gören kurumların Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olduğu vurgulanan iddianamede, "5 sanığın üzerlerine atılı güveni kötüye kullanma suçunu kendilerine emanet edilen mal dolayısıyla işlediklerinin anlaşıldığı" ifade edildi.

HAPİS VE PARA CEZASI İSTENDİ

İddianamede, Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet D'nin "güveni kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 2 kez olmak üzere 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası, "haksız mal edinme"den 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası, Büyükerşen'in damadı da olan Yavuz T. ile Erol Nezih O. ve Çetin K. hakkında ise "güveni kötüye kullanma"dan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi.Haksız kazanç olduğu iddia edilen malların zorla alımına karar verilmesinin talep edildiği iddianamede, haksız edinilen değere eşit bedelinin Hazine'ye ödenmesi istendi.Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan Büyükerşen ve diğer 4 sanık, iddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları reddetti.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

8 Kasım 1937’de Esişehir’de doğan Yılmaz Büyükerşen Kırım Tatarı kökenli bir baba ve Bulgaristan göçmeni bir annenin oğludur.

1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisin’den mezun olan Büyükerşen, öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1966 yılında doktorasını tamamlayan Büyükerşen, 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör unvanı kazandı.

Büyükerşen, doğduğu kentte Demokratik Sol Parti’den (DSP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 1999, 2004 ve 2009 yerel seçimlerini kazanarak art arda 3 dönem belediye başkanlığı yaptı.

2011’de DSP’den istifa eden Büyükerşen, bu kez 2014 yılında CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu bir kez daha seçimden zaferle ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde de CHP’nin ve Millet İttifakının ortak adayı olan Büyükerşen bu seçimi de kazanarak, art arda 5 kez belediye başkanı seçildi.

Kanal D’nin de kurucuları arasında yer alan Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmedi.