Sabiha Gökçen Havalimanı satılıyor mu?

Türkiye'ye yönelik yatırımlar dikkat çekerken İstanbul'un önemli havalimanlarından biri olarak bilinen Sabiha Gökçen Havalimanı 4 milyar dolarlık dev bir anlaşma ile Yeni sahiplerine kavuşuyor. Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri, önde gelen yatırım şirketleri liderliğindeki bir konservasyon ile Malaysia Airports Holdings Berhad'ın (MAHB) tüm hisseleri satın almak için teklifte bulunduğu açıklandı. Havalimanının yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olduğu belirtilirken detaylar gelmeye devam ediyor. İşte tüm detaylar…

SABİHA GÖKÇEN YENİ SAHİPLERİNE KAVUŞUYOR

Gerçekleştirilen konsorsiyum Malezya hükümeti destekli Khazanah Nasional, Employees Provident Fund (EPF) ve New York merkezli Global Infrastructure Partners (GIP) gibi güçlü ortakları birleştiriyor. Khazanah'ın MAHB'deki payı teklifin onaylanması durumunda %33'ten %40'a yükselirken EPF'ni,n payı %8'den %30'a yükselecek. Bu kapsamda Malezya kuruluşu MAHB'nin %70'lik bir hissenin sahibi olacak.

Konsorsiyumun geriye kalan %30'luk hissesi ise birleşmiş arap emirliklerinin en büyük devlet fonu ve GIP tarafından paylaşılmış olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı için hisse başına 11 RM (2,3 dolar) teklifi geldi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda ise Malaysia Airports Malezya borsasından çekilecek.

Anlaşma ile birlikte Kuala Lumpur ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarını kapsayan geniş bir ağ kurulmuş olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, pandemi sonrası toparlanma sürecinde önemli rol üstlenecek. 2023 yılında 37,6 milyon yolcu ağırlayan havalimanı bölgedeki en önemli havalimanlarından biri olarak dikkat çekmektedir.

Kaynak: KARAR