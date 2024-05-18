UEFA'DAN KARDEŞ KULÜBE MEN CEZASI

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kötü haber geldi. Adana Demirspor, UEFA turnuvalarından vadesi geçmiş borçları sebebiyle 1 yıl men edildi.

Adana Demirspor geçtiğimiz günlerde ise FIFA tarafından cezaya çarptırılmıştı. FIFA, Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı vermişti. 47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.