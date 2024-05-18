Karamollaoğlu'ndan Saadet Partili iki müşahitin katilinin affedilmesine tepki

2019 Yerel Seçimleri’nde Saadet Partisi'nin Malatya'daki müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ı öldürenlerden AKP'li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük'ün müebbet hapis cezası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu'ndan karara tepki geldi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; mâşerî vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür.

Olayın ilk gününden itibaren kanunlardan uzak bir şekilde yürütülen dava, Malatya'da değil Kırşehir'de başlatılmıştı. Meslek etiğine ve kanunlara riayet eden hakim ve savcılar sayesinde ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılan katil, geçen yıl sağlık sorunları bahane edilerek tahliye edilmişti. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kast eden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir. Saadet Partisi olarak, katili ve maktulü siyasi tutumuna göre değerlendiren bu anlayışın değişmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; mâşerî vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür.

Olayın ilk gününden itibaren kanunlardan…

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 17, 2024

Kaynak: KARAR