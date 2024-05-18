Babacan'dan Kobani Davası'na tepki

Sinan Ateş davasında gündeme gelen "çakarlı araçları" hatırlatan Babacan, "Tetikçi transferi yapanları yargılayamayan iktidar, hukuksuzca verilen onlarca yıllık cezalarla insanların hayatlarını karartmakta beis görmüyor." ifadelerini kullandı.

Kobani olayları nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'nda, 83'üncü duruşmada karar açıklandı. Mahkeme, 47 ayrı suçtan yargılanan Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kobani Davası'nda çıkan kararları sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

'İKTİDAR, YARGIYA BİR KERE DAHA SİYASETİN GÖLGESİNİ DÜŞÜRDÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından gündeme gelen "yumuşama sinyallerini" hatırlatan Babacan, "İktidar, yargıya bir kere daha siyasetin gölgesini düşürerek ülkemizin toplumsal barışını umursamadığını yeniden gösterdi" dedi.

Sinan Ateş davasına da değinen Babacan, "Çakarlı araçlarla tetikçi transferi yapanları yargılayamayan iktidar, hukuksuzca verilen onlarca yıllık cezalarla insanların hayatlarını karartmakta beis görmüyor" ifadelerini kullandı.

'UYMANIZ GEREKEN AİH SÖZLEŞMESİ VE ANAYASA VAR'

"Yargının üzerindeki elinizi çekin" diyen Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Ülkem adına üzgünüm.

İktidar, yargıya bir kere daha siyasetin gölgesini düşürerek ülkemizin toplumsal barışını umursamadığını yeniden gösterdi.

Siyasi yumuşama lafta, göstermelik ziyaretlerde kaldı.

Çakarlı araçlarla tetikçi transferi yapanları yargılayamayan iktidar, hukuksuzca verilen onlarca yıllık cezalarla insanların hayatlarını karartmakta beis görmüyor.

İktidar ve ortaklarına bir kez daha hatırlatıyorum. Uymanız gereken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa var.

Yargının üzerindeki elinizi çekin; AİHM kararlarını görmezden gelmeyin. Anayasal hakları çiğnemeyin."

Kaynak: KARAR