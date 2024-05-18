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Sürücülere hizmet kalitesi eğitimi: HEDEF YOLCU MEMNUNİYETİ

Büyükşehir, toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek ve hizmet kalitesini arttırmak için eğitimlere devam ediyor

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Sürücülere hizmet kalitesi eğitimi: HEDEF YOLCU MEMNUNİYETİ mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşıma, taksi ve servis sürücülerine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 2 bin 590 sürücüye eğitim verildi.

HEDEF YOLCU MEMNUNİYETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği tarafından, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma, taksi ve servis sürücülerine yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek, sürücü personeli ve yolcu memnuniyetini arttırmak, toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek ve toplu taşımada hizmet kalitesini arttırmak için 2007 yılından bu yana düzenli aralıklarla eğitimler veriliyor.

EĞİTİM KONULARI

Sürücülere sürücü yolcu iletişimi, genel trafik mevzuatı, yangın güvenliği ve temel ilk yardım konularında eğitim veriliyor. Yılbaşından bu yana Ulaşım Dairesi Başkanlığı İzmit’te 1058, Gebze’de 1532 sürücüye eğitim verdi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet, SÜRÜCÜ

18 May 2024 - 09:15 - Gündem

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