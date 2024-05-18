MÜTEAHHİTLER ZORLU SÜREÇTE BİR ARAYA GELDİ

"Sektör temsilcileri programda son dönemlerde, ara eleman bulunamaması, inşaat maliyetlerindeki kontrolsüz artışın devam etmesi, resmi kurum harçlarının aşırı yükselmesi, işçilik maliyetlerinin inşaat maliyetlerinin de çok üzerinde atış göstermesi, şehrimizin kronik sorunu haline gelen çatı katlarının iptali, ticari finansmana erişilememesi, konut kredilerine getirilen sınırlama ve kredi faizlerinin yüksekliği, konut satışlarının her geçen gün düşüş göstermesi, inşaata maliyetlerinde en büyük paya sahip olan ve %40’lara dayanan arsa maliyetlerinin düşürülmesi, Kamuya iş yapan firmalarımızın aldıkları fiyat farklılıklarına rağmen enflasyonun altında kalarak zor duruma düşmesi konusunda görüşlerini beyan ettiler.

Tüm üyelerin görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Keleş üyelere yaptığı açıklamada; Türkiye de müteahhitlik sektörü büyük bir sektör ve sorunları da çok büyük. Sektörün kendi yapısal alt yapısı yeterli olmadığından sorunlar kendi içinde çözümleyemiyor. Barınma sorunu, kira artışları, ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm projeleri gibi acil çözüm bekleyen sorunların çözümünde müteahhitler odasının kurulmasının artık elzem olduğunu belirtti.

Ayrıca Başkan Keleş, şehrimizde önümüzdeki günlerde hızlanacağını ön görülen kentsel dönüşüm projelerine de değinerek, "Müteahhitler olarak önceliğimiz boş arsalarda konut üretimi yerine sunulacak teşvik ve imkanlar ile kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek ayrıca bilgi birikim ve sermayemizi bir araya getirerek bu yönde çalışmalara güçlü katkı sunmak olacaktır’" dedi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen kahvaltılı Sektörel Değerlendirme Toplantısı toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.