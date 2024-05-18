İzmitli gençler Bowling Turnuvası’nda 19 Mayıs coşkusunu yaşadı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençleri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturuyor. Bu kapsamda Ncity AVM’de düzenlenen Bowling Gençlik Turnuvası’na gençler yoğun ilgi gösterdi.
GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLDULAR
Gençlerin heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan, Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, Meclis Üyeleri Celal Hülür, Ayşe Fatmagül Terzi ve Neslihan Çakır, dereceye giren takımları tebrik ettiler. Gençler, bu keyifli organizasyon sebebiyle İzmit Belediyesine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.