Kamuda Togg dönemi resmen başladı

Kamu kurumlarında taşıt alımı ve kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını hedefliyor. Genelgeyle, yabancı menşeli taşıtların kullanımı kısıtlanırken, yerli üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

YABANCI MENŞEİLİ TAŞITLAR YASAKLANDI

Genelgeye göre, yabancı menşeli taşıtların kullanımı belirli makam ve hizmetler haricinde yasaklanmış durumda. Bununla birlikte, yabancı menşeli taşıtların kullanılması durumunda en az yüzde 40 oranında yerli katkı payı şartı aranacak.

Kamu kurumlarına yeni taşıt alımları da 3 yıl süreyle yasaklanmış durumda. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları gibi acil ve zorunlu hizmetlerde bu yasak istisna olarak değerlendirilecek.

TOGG DIŞINDA ALIMLAR ARTIK YASAK

Ayrıca, ihtiyaç fazlası olan taşıtların tasfiye edilmesi veya diğer kamu kurumlarına devredilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi gerekecek. kamu taşıtlarının yerli ve milli elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli araç, yani Togg satın alınabilecek

Belediye başkanları ve bazı kamu görevlileri için de makam aracı kullanımı sınırlandırıldı. Bu kişiler, makam aracını sadece evleri ile görev yerleri arasında sabah gidiş gelişlerinde kullanabilecekler.

Ayrıca, satın alınacak taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motorlara sahip olanlar tercih edilecek. Bu taşıtların verimli kullanımı plaka bazında takip edilecek ve düzenli olarak kayıt altına alınacak.

Kaynak: KARAR