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Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit mask

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan bölgesinden gelen acı haberi paylaştı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı acı habere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: KARAR
# oldu, TÜRK

18 May 2024 - 10:21 - Asayiş

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