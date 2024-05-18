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Çorum’da spor basınını Yalçın Eldoğan ağırladı

Kocaelispor'un, Çorum’daki Play - Off 1.Tur maçı öncesi İş İnsanı Yalçın Eldoğan Kocaeli Spor Basını temsilcilerini Tarihi bir konaktaki Çorum Mutfağı adlı Restoran yöresel lezzetlerle ağırladı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Çorum’da spor basınını Yalçın Eldoğan ağırladı mask
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Kocaeli Spor Basınına Çorum Mutfağı adlı restoranda yemek veren, geçmiş dönem Kocaelispor'da yöneticilikte yapan Yalçın Eldoğan beraberindeki YRP- Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile mükemmel ev sahipliği yaptı. Eldoğan, Kuşçu ve Arıcı misafirleri ile yakından ilgilendi.
# Kocaelispor, Yeniden Refah Partisi

18 May 2024 - 10:27 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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