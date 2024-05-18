Çorum’da spor basınını Yalçın Eldoğan ağırladı

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Kocaeli Spor Basınına Çorum Mutfağı adlı restoranda yemek veren, geçmiş dönem Kocaelispor'da yöneticilikte yapan Yalçın Eldoğan beraberindeki YRP- Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile mükemmel ev sahipliği yaptı. Eldoğan, Kuşçu ve Arıcı misafirleri ile yakından ilgilendi.