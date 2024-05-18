Çorum’da spor basınını Yalçın Eldoğan ağırladı

YAKINDAN İLGİLENDİ
Kocaeli Spor Basınına Çorum Mutfağı adlı restoranda yemek veren, geçmiş dönem Kocaelispor'da yöneticilikte yapan Yalçın Eldoğan beraberindeki YRP- Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile mükemmel ev sahipliği yaptı. Eldoğan, Kuşçu ve Arıcı misafirleri ile yakından ilgilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.