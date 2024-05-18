TOBB Marmara GGK’dan Anıtkabir ziyareti

TOBB Marmara Genç Girişimciler Kurulu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde Anıtkabir’e gitti. Ziyarete Marmara Bölge ve Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Yalova GGK Başkanı İdris Safa Kaya, Bursa GGK Başkanı Emre Yıldız, Balıkesir GGK Başkanı Ceyhun Ercan, Sakarya GGK Başkanı Semih Çiftçi, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİZLERE EMANET

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut Ata’ya ziyarette resmi törenle Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajı ileterek şunları kaydetti: “ Büyük Atatürk; TOBB Genç Girişimciler Kurulu-Marmara Bölgesi olarak, arkadaşlarımla birlikte, Size, Sizin ilkelerinize bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız. Sizler, ‘ Yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar’ demiştiniz. Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifemizdir.

DEVRİMLERİNİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu olarak başardığınız devrimler ve atılımlara sonuna kadar sahip çıkacak, Türk gençliği olarak sizin ışığınızla aydınlığa ereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Ata’mız Siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çağdaş ilkelerinizle ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturduğunuz Türk Devrimi’nin ışığıyla yolumuzu açtığınız ve bizleri yücelttiğiniz için size sonsuz minnetlerimizi sunuyor ve her zaman izinizde ve sizinle olduğumuzu içtenlikle yineliyoruz.”