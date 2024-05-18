MHP kampa giriyor

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP), 218 belediye başkanının katılımıyla bir kampa ev sahipliği yapıyor. Kızılcahamam'da gerçekleşecek olan kamp, MHP'nin 31 Mart yerel seçimlerini değerlendireceği bir platform olarak üç gün boyunca sürecek. Bu önemli organizasyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde çalışmalar yürütülecek.

'ÜRETKEN BELEDİYECİLİK' BAŞLIĞI İNCELENECEK

Kampın ilk gününde öncelikle yerel seçim sonuçlarına yönelik detaylı analizler yapılacak. Seçimler öncesinde hazırlanan ve "Üretken Belediyecilik" başlığı altında sunulan seçim beyannamesi de detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

MHP'nin kampına davet edilen bazı akademisyenler ise özel sunumlar gerçekleştirecekler. Bu sunumlardan biri "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" üzerine olacakken, diğeri ise "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularını ele alacak.

Kampta ayrıca şehircilik anlayışı ve doğal afetlere karşı belediyelerin alması gereken önlemler üzerinde de detaylı tartışmalar yapılacak. Bu kapsamda, afet riski altındaki alanların dönüşümü ve kentsel dönüşüm stratejileri ele alınacak, belediyelerin bu konudaki rolü ve sorumlulukları üzerinde durulacak.

Mali durum ve bütçe yönetimi ise kampın önemli gündem maddelerinden birini oluşturacak.