MHP kampa giriyor

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP), 218 belediye başkanının katılımıyla bir kampa ev sahipliği yapıyor. Kızılcahamam'da gerçekleşecek olan kamp, MHP'nin 31 Mart yerel seçimlerini değerlendireceği bir platform olarak üç gün boyunca sürecek. Bu önemli organizasyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde çalışmalar yürütülecek.
'ÜRETKEN BELEDİYECİLİK' BAŞLIĞI İNCELENECEK
Kampın ilk gününde öncelikle yerel seçim sonuçlarına yönelik detaylı analizler yapılacak. Seçimler öncesinde hazırlanan ve "Üretken Belediyecilik" başlığı altında sunulan seçim beyannamesi de detaylı bir şekilde değerlendirilecek.
MHP'nin kampına davet edilen bazı akademisyenler ise özel sunumlar gerçekleştirecekler. Bu sunumlardan biri "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" üzerine olacakken, diğeri ise "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularını ele alacak.
Kampta ayrıca şehircilik anlayışı ve doğal afetlere karşı belediyelerin alması gereken önlemler üzerinde de detaylı tartışmalar yapılacak. Bu kapsamda, afet riski altındaki alanların dönüşümü ve kentsel dönüşüm stratejileri ele alınacak, belediyelerin bu konudaki rolü ve sorumlulukları üzerinde durulacak.
Mali durum ve bütçe yönetimi ise kampın önemli gündem maddelerinden birini oluşturacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.