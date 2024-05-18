18 May 2024 - 11:03- Spor G:

Kocaelispor’da yeni başkan adayı hala çıkmadı

Kocaelispor 9 Haziran’da yeni başkanını seçecek. Kongrenin ikinci oturumuna 22 gün kala hala yeni bir başkan adayı açıklanmadı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor’da yeni başkan adayı hala çıkmadı mask

22 GÜN KALDI

Trendyol 1. Lig’de normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve Play - Off 1. Tur’da, Çorum FK’ya 2-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerinden vazgeçen temsilcimiz Kocaelispor’da şimdiki gündem yeni başkanın seçilmesi. Mevcut Başkan Recep Durul, Engin Koyun’un istifa etmesi sonrasında Kocaelispor Başkanlığı’na getirilmişti. 9 Haziran’da ikinci oturumu gerçekleşecek olan kongre için henüz yeni bir aday ortaya çıkmadı. Şu an için yalnızca mevcut başkan Recep Durul aday olarak gözüküyor. İlerleyen günlerde yeni başkan adaylarının ortaya çıkması muhtemel olarak gözüküyor.
# yeni, aday, Kocaelispor

18 May 2024 - 11:03 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Farklı Bakış - Her şeyi eleştiren AVRARE KASNAK HODRİ MEYDAN neredesiniz yapın bu işi boolum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 11:29
01

Izmitli Doktor - Sadettin Saran gelse keşke.saffet sancaklı anca üfürüyor gel takıma baskan ol madem cok biseyler yapmak istiyorsan.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 11:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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