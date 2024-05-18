Kocaelispor’da yeni başkan adayı hala çıkmadı

22 GÜN KALDI
Trendyol 1. Lig’de normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve Play - Off 1. Tur’da, Çorum FK’ya 2-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerinden vazgeçen temsilcimiz Kocaelispor’da şimdiki gündem yeni başkanın seçilmesi. Mevcut Başkan Recep Durul, Engin Koyun’un istifa etmesi sonrasında Kocaelispor Başkanlığı’na getirilmişti. 9 Haziran’da ikinci oturumu gerçekleşecek olan kongre için henüz yeni bir aday ortaya çıkmadı. Şu an için yalnızca mevcut başkan Recep Durul aday olarak gözüküyor. İlerleyen günlerde yeni başkan adaylarının ortaya çıkması muhtemel olarak gözüküyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Farklı Bakış - Her şeyi eleştiren AVRARE KASNAK HODRİ MEYDAN neredesiniz yapın bu işi boolum.
Izmitli Doktor - Sadettin Saran gelse keşke.saffet sancaklı anca üfürüyor gel takıma baskan ol madem cok biseyler yapmak istiyorsan.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.