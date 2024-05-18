Kocaelispor’da yeni başkan adayı hala çıkmadı

22 GÜN KALDI

Trendyol 1. Lig’de normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve Play - Off 1. Tur’da, Çorum FK’ya 2-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerinden vazgeçen temsilcimiz Kocaelispor’da şimdiki gündem yeni başkanın seçilmesi. Mevcut Başkan Recep Durul, Engin Koyun’un istifa etmesi sonrasında Kocaelispor Başkanlığı’na getirilmişti. 9 Haziran’da ikinci oturumu gerçekleşecek olan kongre için henüz yeni bir aday ortaya çıkmadı. Şu an için yalnızca mevcut başkan Recep Durul aday olarak gözüküyor. İlerleyen günlerde yeni başkan adaylarının ortaya çıkması muhtemel olarak gözüküyor.