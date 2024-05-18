Kahramanmaraş'ta deprem

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin bugün saat 10.58 sularında olduğu kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün depreme ilişkin paylaştığı verilere göre depremin derinliği tam 5 kilometre.
#DEPREM
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/LrXBvKgjpC
18.05.2024, 10:58:39 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 18, 2024
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.