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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin paylaştığı verilere göre, bugün saat 10.58 sularında yaşanan depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 5 kilometre.

Kahramanmaraş'ta deprem mask

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin bugün saat 10.58 sularında olduğu kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün depreme ilişkin paylaştığı verilere göre depremin derinliği tam 5 kilometre.

Kaynak: KARAR

18 May 2024 - 11:23 - Asayiş

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