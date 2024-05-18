18 May 2024 - 11:23 - Asayiş

Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin paylaştığı verilere göre, bugün saat 10.58 sularında yaşanan depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 5 kilometre.