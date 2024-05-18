Vali Yavuz: "Ormana girişi yasaklayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve valilik birim amirleri ile toplantıda bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, "Tasarruf Tedbirleri" ile ilgili yapılacak çalışmaları istişare etti. "Tasarruf Tedbirleri" başlığı altında yapılan toplantının devamında; orman yangınları, kamuda vatandaşa yönelik tutum ve davranış konuları da ele alınarak değerlendirmeler yapıldı. İlgili kurum yetkililerin alanlarındaki çalışmaları hakkında sunumlarını yapılmasıyla devam eden toplantıda Vali Yavuz, ilk olarak tasarruf tedbirlerine değindi. Pandemi, savaşlar ve asrın felaketi olan depremin ardından ciddi bir maliyetle karşı karşıya gelindiğini belirten Vali Yavuz, "Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Bu noktada biz de Kocaeli olarak emek vermemiz, gerekli çalışmaları hassasiyetle yapmamız gerekiyor. Herkes üzerine düşen çalışmaları yaptıktan sonra ortaya koyacağımız gayretle hep birlikte daha güzel günleri getireceğiz" diye konuştu.

"Sabırlı yaklaşımı sürdürmeliyiz"

Kamuda Vatandaşla diyaloğun önemine değinen Vali Yavuz, "Birlikte bu şehrin yükünü alırken daha dikkatli, daha tedbirli olacağınıza da gönülden inanıyorum. Özellikle vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarının çözülmesi noktasında bizden talebi olan insanlarla kurulacak içten ve samimi diyaloglar, onun yerine kendimizi koyarak yaptığımız davranışlar elbette bize dua olarak geri dönecektir. Sizden isteğim ve ricam o ki bir vatandaşımız geldiğinde tebessümle bakarak, dinleyerek ve sabır göstererek bu yaklaşımı sürdürelim" şeklinde konuştu.

"Kontrolsüz şekilde ormanlık alanlara girişlere müsaade etmeyeceğiz"

Orman yangınlarına değinen Vali Yavuz, yangınlara sebep olacak her türlü girişimin karşısında olduklarını ve yangınlarla mücadele kapsamında alınacak önlemleri şu sözlerle anlattı: “Yakın zamanda ilan edeceğimiz tarihten itibaren belirli alanlara orman giriş çıkışlarını yasaklayacağız. Bunu yapmak zorundayız çünkü küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraber maalesef orman yangınları ciddi bir çevre felaketine dönüşüyor. Dahası yabani hayat çok ciddi etkileniyor, hayvanlar yanarak can veriyor. Yine itfaiyecilerimiz, ormancı kardeşlerimiz hayatlarını kaybediyor. Biz başka yatırım ve hizmetlere harcayacağımız paraları orman yangınlarıyla mücadele ve açtığı yaraları sarmak için harcıyoruz. Biz ormana harcayacağımız bu paraları da eğitime, sağlığa harcasak olmaz mı? Yapacağımız şey şu; iğneli yapraklı orman yangını riski bulunan yerlerde ormanlara girişi yasaklayacak, belli alanlara da kısıtlamalar uygulayacağız. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de JÖH’lerimiz, PÖH’lerimiz sahada olacak, orman muhafaza memurlarımız, zabıtalarımız diğer personelimizle birlikte ormanlarımıza sahip çıkacak. Özellikle tarla temizliği yapan, ot temizliği yapan, anız benzeri yakanları yakaladığımızda gerekli adli ve idari işlemleri gerçekleştireceğiz. Kontrolsüz şekilde ormanlık alanlara girişlere müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı karşılıklı istişare ve değerlendirmelerle sona erdi. Düzenlenen toplantıya Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.