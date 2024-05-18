Pirinç fiyatları 15 yılın en yüksek seviyesinde

Olumsuz hava koşulları, pirinç piyasasında dikkate değer bir etki yaratarak fiyatları 15 yılın en yüksek seviyelerine taşıdı. Hindistan'ın geçen yıl uyguladığı ihracat kısıtlamaları ve El Niño'nun neden olduğu kurak hava gibi faktörlerin ardından, Brezilya'nın güneyindeki sel felaketleri de ticarette trafiği engelleyerek pirinç tedarikini etkiledi.

NİSAN BAŞINDAN BU YANA 71 DOLARLIK ARTIŞ

BloombergHT'de yer alan habere göre, Asya piyasasında Tayland beyaz pirinç fiyatları son zamanlarda yüzde 5 oranında artarak ton başına 649 dolara kadar yükseldi. Bu, nisan ayının başından bu yana 71 dolarlık bir artışı temsil ediyor.

Pirinç, Asya ve Afrika'da milyarlarca insanın temel gıdası olarak büyük öneme sahip. Maliyetlerdeki artışlar, enflasyonist baskıları artırabilir ve temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini etkileyebilir.

Fitch Solutions'ın BMI biriminde Emtia Analisti Charles Hart, Brezilya'daki şiddetli sellerin fiyatları artırdığını belirtti. Brezilya'nın pirinç üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Rio Grande do Sul eyaletinin önümüzdeki haftalarda etkilenmesi bekleniyor. Hart ayrıca, bu durumun yerli üretim ve ihraç edilebilir fazla stoklar konusunda ciddi endişelere neden olduğunu vurguladı. ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Brezilya dünyanın dokuzuncu en büyük pirinç ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Londra'daki Uluslararası Tahıl Konseyi Emtia Piyasası Analisti Peter Clubb ise Güneydoğu Asya'ya yönelik yeni mahsul arzındaki yavaşlamanın fiyatları artırdığını belirtti.

Kaynak: KARAR