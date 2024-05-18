Ekonomi kötüye gittikçe “Komünizmle mücadele” derneklerinin sayısı arttı…

KANDIRA'DA ESKİ SİYASET

ZAMANLARINDAN GÖRÜNTÜLER-2

İsmail SARICA

Demokratların dini siyasete alet etmeleri sonucu cumhuriyet, demokrasi, Atatürk karşıtı yeraltında çalışanlar git gide yer üstünde at oynatmaya başladılar. “Siz isterseniz şeriatı bile getirebilirsiniz” sözü onları alabildiğine cesaretlendirmiştir. Ekonomi kötüye gittikçe “komünizmle mücadele” derneklerinin sayı atmaya başlamıştır

1954 seçimleri: Mustafa Amcam ve arkadaşları CHP’nin Ağva toplantısına gidiyorlar. Beni de götürdüler. O gün çekilmiş bir fotoğrafımız da vardı. Biz toplantıdan önce gittik. Nihat Bey ve yanındakiler, kahveye girmeden halkı selamladı. Köye gelişlerinden Nazmi Oğuz’u tanıyorum. Kadınlar da var. Uzun boylu genç biri var. Sonradan Leyla Atakan olduğunu anlıyorum. Nihat Erim salona girerken kapıya gelince durdu ve “Önce hanımlar” diyerek kadınlara öncelik verdi. Bu da geleneksel kültürümüze aykırı (!) geldi. Öyle ya, ne kadınların böyle toplantıda yeri vardı, ne de önceliği. Kadın dediğin erkeğinin ardı sıra sağına soluna bakmadan yolunda yürür. Bir kadın karşı yönde, yakın mesafede erkeğin önünden de geçemez. Bekleyecek, erkek geçecek yoldan, kadın ondan sonra yoluna devam edecek. Bizim Nihat Erim halka inemiyordu (!) Köprünün altından çok sular aktı, bugün siyaset uğruna kadını yok sayanlarla eşinin elini bırakmayan sağcı liderler aynı kutsal hedeflerine ilerliyorlar.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Cumhuriyet tarihimizde günümüze kadar kalkınma hızının en yüksek olduğu dönem 1923 – 1938 arası % 7,3 ile Atatürk dönemidir. İkinci Dünya Savaşı ekonomiyi doğal olarak kötü etkilemiş ise de 1946-1950 arasında kalkınma hızı %7’dir. 1950-1960 dönemi başlangıçta dış destekli ekonomik gelişmelerle göreli bir rahatlama getirmiş ise de işler kötüye gittiğinde dini siyasete alet etmekten kaçınılmamıştır. Oysa Bayar, Menderes, Koraltan, Köprülü laik insanlardı. Demokratların dini siyasete alet etmeleri sonucu Cumhuriyet, demokrasi, Atatürk karşıtı yeraltında çalışanlar git gide yer üstünde at oynatmaya başladılar. “Siz isterseniz şeriatı bile getirebilirsiniz” sözü onları alabildiğine cesaretlendirmiştir. Ekonomi kötüye gittikçe “komünizmle mücadele” dernekleri artmıştır. Demokrat Parti’yi bir halk hareketi, sol bir çıkış olarak görenler de olmuştur bu ülkede. Demokrat Parti’nin; toprak ve ticaret ağlarını, dini de siyasetlerinde önemli bir araç olarak kullanıp CHP’ye karşı halkı örgütlenmesinin solla, demokrasi ile ne ilgisi olabilir?

27 MAYIS DARBESİ

Halk bunu gördü. Demokratların oyları hızlı bir düşüşe geçince Menderes korkuya kapıldı. Erken seçim yapsa CHP iktidar olacaktı. Konuyla ilgili bazı yazarlar Bayar’ın erken seçime karşı çıktığını dile getirir. “Vatan Cephesi” başlı başına bir olaydır. En kötüsü “Tahkikat Komisyonu”dur ki burada asıl amaç CHP’yi kapatmaktır. Bu “Darbe” “27 Mayıs Darbesi”nin nedenleri arasındadır.

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Darbenin ardından ülke düzeyinde bir sevinç ve sessizlik olmuştur. İhtilale karşı bir tepki görülmemiştir. Kandıra’da Sobacı Fikri Menderes’e bağlılığını bildirmek için telgraf çekmeye kalkınca sıkı yönetimin ne olduğunu anlamıştır. Doç. Dr. Turan Güneş İhtilalin Kurucu Meclisinde CHP temsilcisi olarak yer alan idare hukukçularından yani anayasa hocalarından biridir. Diğer anayasacı Doç. Dr. Mümtaz Soysal’dır.

27 Mayıs İhtilalinden sonra kurulan Cemal Gürsel Hükümeti’nde Kandıralı bir bakan vardır: Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın. Fethi Aşkın 1916 Kandıra doğumludur. 1926 yılında girdiği Galatasaray Lisesi hayatı, ilk orta ve lise olarak 1936’da mezuniyeti ile son bulmuş, görevinde yükselmiş, hayatında önemli başarılar bulunan bir Galatasaraylı olarak saygıyla anılmıştır.

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Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı burslusu olarak yapmış ve mezuniyetinden sonra Turhal Şeker Fabrikası’nda ve Bakanlık Neşriyat Müdürlüğünde memur olmuştur. Gümrükler Genel Müdürlüğünde de memur olarak çalışmıştır. Ekonomik İşler Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü görevleri arasındadır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı’ndan sonra 1961-1968 arası Meksika Büyükelçisi olmuştur. 12 Nisan 1975’te hakka yürümüştür. Çok dürüst, çok çalışkan bir Kandıralı, “Çok değerli bir devlet adamı” olarak anılmıştır.

NİHAT ERİM DE ECEVİT’İ DESTEKLEMEKTE

60’lı yıllar Türkiye’de özgür düşüncenin boy gösterdiği yıllardır. Doğan Avcıoğlu’nun YÖN dergisi çevresinde Kandıralı Turan Güneş de yer almıştır. Yıllar sonra Nazım Hikmet’in şiirleri bu dergide yavaş yavaş gün yüzüne çıkmıştır. Nazım’ın Kurtuluş Savaşı Destanı’ndan şiirlerle başlayan süreç zamanla tüm şiirlerinin kitaplaşmasına varmıştır.

Nihat Erim’in de desteği ile bu yıllarda yıldızı parlayan CHP’li Bülent Ecevit’tir. Turan Güneş ve “Mülkiye Cuntası” Ecevit tayfasıdır. Turan Güneş milletvekili değildir ama partinin ağır toplarındandır. Ecevit fırtınası git gide hızlanmıştır. Kandıra da Ecevitçi’dir. Nihat Erim de Ecevit’i desteklemektedir.

Aşçı Arif’in oğlu İhsan Koca ağabeyimiz Nihat eniştemin Bolkepçe Aşevi yanında, yine sahibi Nihat Erim olan dükkânda lokanta açmıştı. 1965 yılı olabilir, bir akşam parti büyüklerince düzenlenen ve Nihat Erim’in de katılacağı yemeğe beni de çağırdılar. O akşam ortanın solunu savunuyordu ve Ecevit’i de destekliyordu. “CHP sosyalist olamaz” diyenleri de eleştiriyordu. Bunların tanığıyım.

“BENİM GAZETEM CUMHURİYET.”

Sedat Akay ağabeyimiz de 1965 seçimlerinde Adalet Partisi’nden Kocaeli milletvekili adayı idi ve seçildi. Bazı ileri gelenlerin O’nu desteklemediği söylentisi vardı. Ben o sıra Kandıra Kültür Derneği Başkanıydım. Sedat Ağabey ile dernekte buluştuk. Hiç unutmadığım bir cümlesi oldu: “Benim gazetem Cumhuriyet.” Bazı Adalet Partililerin, parti içindeki tutucuların yaklaşımları karşısında Nihat Erim de Sedat Akay’dan köylerde övgüyle söz ediyor, destek oluyordu. Ben de bizim yöredeki Adalet Partililere Sedat Ağabeyi seçimlerini söylüyordum. “Nihat Ağabeye de söyledim, aman bana fazla destek olmayın” demişti.

Yıllar sonra, Teksen köyünden Adalet Partisi delegesi olan bir hemşerimiz, Hacı Nazif’lerin manifatura dükkanında şöyle demişti: “Sedat Bey, Ankara’da bir işiniz olduğunda beni bulamazsanız İsmail Sarıca’yı bulun, ha ben ha o. Hiç hemşeri ayırmaz derdi.” Geçmiş yıllarda Kandıra siyasetinde böyle görüntüler de vardır. “Senin baban Nihat Erimci. O’na git, işini o halletsin” diyen de çıkmıştır.

Türkiye’nin en özgürlükçü anayasası olan 1961 Anayasası Demokrat Parti geleneğinin temsilcisi Adalet Partisi tarafından acımasızca eleştirildi. Yergi üstüne yergi savurdular. Sonunda Demirel şapkayı alıp gitti 12 Mart 1971’de. İşe bakın ki askerler Nihat Erim’in Başbakanlığında anlaştılar.

“BUNU DÜNYAYA İZAH EDEMEYİZ”

Nihat Erim çok zor bir dönemde görev yaptı. “Reform Hükümeti” kurdu. Başlangıçta sol çevrelerin de desteğini aldı. Çetin Altan övgü yazısı yazdı Nihat Erim için. Ne var ki işler öyle bir hal aldı ki, Nihat Erim’i çoktan aştı. Nihat Erim’in geleneksel yemekli toplantı arkadaşı, Hukuk Fakültesi hocalığı günlerinden arkadaşı Prof. Dr. Bülent Nuri Esen’i bile içeri aldılar. En yakın arkadaşına dokunulmasına engel oldurmadılar. Nihat Bey kahrolmuştur. İnsancıl bir kişiliği vardır. Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idam edilmemeleri için Cemal Gürsel ile görüşmüş, “Bunu dünyaya izah edemeyiz” demiştir. Deniz’lerin de idamlarına karşıydı. İdamlara karşıydı. Mecliste oylama yapılırken partisinin milletvekillerinin oylamada fire vermemesine çalışan liderler hiç akla gelmiyor. “Balyoz Harekâtı” vardır ama idamlarına karşı olduğu da gerçektir.

Kandıra siyasetinde 1965 seçimleri ayrı bir öneme sahiptir 1950’de milletvekili seçilemeyen Nihat Erim 1961’de yapılan seçimde, İsmet İnönü’nün karşı durmasına rağmen milletvekili seçilerek Kocaeli siyasetinde, CHP’de yine başı çekmektedir. 1965 seçim çalışmaları sırasında Kandıra’daydım ve Nihat Bey’in köy köy dolaştığına tanık oluyorduk.

İÇİNDEN KANDIRA GEÇEN YAZILAR

Bir ilginç olay da eski CHP’li Remzi Bayraktar (Kaynakçı Remzi) ağabeyimizin TİP’in milletvekili adayı olmasıydı. Bunu “İçinden Kandıra Geçen Yazılar” kitabımda anlattım. Orada dikkatimden kaçtı ki yazmamışım. “Remzi ağabey bir oy daha alsa milletvekili olacakmış” haberi Kandıra’da uzun süre konuşulan bir konu olmuştur. Kandıra İlçe Seçim Kurulu Başkanı, ağır ceza hakimi Faruk Bey’in “Yahu Remzi Bey keşke sana oy verseydim” demesi de anı olarak kalmıştır.

1965’ten 1980’e yani “12 Eylül”e gelene kadar 15 yıl var. Bu yıllar için yazacak çok sözümüz de var. Sonuç olarak bu yazı KOCAELİ Gazetemizin 50. yılı özel sayısında yer alacak bir yazıdır. Daha da uzatmadan toparlayacak olursak; bu yıllar içinde yani CHP’nin 5 Mayıs 1972’de yapılan olağanüstü kurultayında Genel Sekreter olan Bülent Ecevit; 1961 – 1965 İnönü Hükümetinde Çalışma Bakanı ve İnönü’nün değer verdiği bir kişiyken “Ya ben ya o” noktasına gelindiğinde ve İnönü’nün istifası üzerine Genel Başkan oldu. 1973 seçimlerinde “Karaoğlan” idi. CHP’nin oyu %33,3 oldu. CHP-MSP Koalisyon Hükümeti kuruldu. Kıbrıs Barış Harekatıyla “Kıbrıs Fatihi” olan Ecevit’in Dışişleri Bakanı Kandıra’lı Turan Güneş idi ve O da unutulmaz Dışişleri Bakanı olarak tarihte yerini aldı.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI

Adnan Menderes’in değer verdiği Prof. Dr. Nihat Erim’in ve Fatin Rüştü Zorlu’nun Türkiye’nin; Kıbrıs’ta üç garantör devletten biri olmasında büyük çabaları vardır. Kıbrıs Barış Harekâtı bu “Garantör Devlet” olma hakkımıza dayanılarak yapılmıştır. Kıbrıs Fatihi Ecevit 18 Eylül 1974’te istifa edince CHP-MSP koalisyonu sona ermiş ve Milliyetçi Cephe Hükümetinin başında Süleyman Demirel yeniden Başbakan olmuştur.

70’li yıllar Karaoğlan Ecevit ile Çoban Süleyman yıllarıdır. Çok kavga olmuştur. CHP 5 Haziran 1977 seçimlerinde % 41,4 oyla birinci partidir ancak 213 milletvekili çıkabilmiştir. Güvenoyu için 226 gerekmektedir. Ecevit’in kurduğu hükümet güvenoyu alamayınca istifa etmiş ve Süleyman Demirel 2. Milliyetçi Cephe Hükümetini kurmuştur. Milliyetçi Cephe’den ayrılan milletvekilleri ile 17 Ocak 1978’de Ecevit yeniden Başbakan olmuş ancak 14 Ekim 1979’daki ara seçimde CHP’nin oylarında gerileme olunca istifa etmiştir.

SAĞ-SOL KAVGASIYLA ÜLKENİN GENÇLERİ KIRDIRILMIŞTIR

Bu yıllardaki siyasal kavgalar üzerine anı kitapları ve romanlar yazılmıştır. Sağ-sol kavgasıyla ülkenin gençleri kırdırılmıştır. Demirel Ecevit’le bir türlü uzlaşmamıştır. Bu yıllarda Turan Güneş’in uzlaştırma çabaları vardır. Turan Güneş Cumhurbaşkanlığına seçtirilmemiştir. Sonunda 12 Eylül gelip çattı ve tam bir baskı uygulandı.

Bu yıllarla ilgili geçmiş yazılarımı burada yinelemek istemem. Bunları “İçinden Kandıra Geçen Yazılar” kitabımda yazdım. 1977 seçimlerinde Kocaeli’de 12 aday adayının katıldığı ön seçimde Turan Güneş, Kenan Akman ve İbrahim Akdoğan’dan sonra CHP listesinde dördüncü sırada milletvekili adayı olduğumu, Senato seçimlerine hazır olduğumu, parti içinde güçlü olduğumu, bu konuda Turan Güneş’le yaptığımız bir görüşmeyi de yazdım, ayrıntısına girmiyorum.

Yerel seçimlere bu yazıda yer vermesek de Erol Köse’nin İzmit’te, Turan Sarı’nın Kandıra’da, Süleyman Solak’ın Gölcük’te, Hikmet Doğansoy’un Karamürsel’de, Sedat Tüze’nin Gebze’de, Haşim Baştürk’ün Kızderbent’te, Hüseyin Avni Şirin’in Yarımca’da, Hüseyin Tetik’in Hereke’de, Hamdi Taşdemir’in Yuvacık’ta, Hasan Yılmaz’ın Aslanbey’de Ecevit rüzgarıyla bayrak dalgalandırdıklarını belirtmek gerek. Milletvekili oluşu burada ele aldığımız zamanın dışında kalan Erol Köse için Ecevit, Turan Güneş’e “Hiç istemediğim halde Erol Köse’yi İzmit Belediye Başkanı yaptırdın” dese de Erol Köse belediye başkanlığında başarılı olmuştur.

12 EYLÜL 1980’E GELECEKTİK VE GELDİK

Bu yazıda, başta söylediğim gibi, 12 Eylül 1980’e gelecektik ve geldik. Yerel seçimlere girmeden, 12 Eylül’e kadar Kandıra’dan milletvekili olan hemşerilerimizden söz açarak, anılarla karışık değerlendirmeler yaptık. Bitirirken şunu da söylemeliyim; 1980’e kadar Kandıra’da siyaseti temel alsak da Sağlık Bakanlığı da yapan Eczacı Kazım Dinç’in ve Prof. Dr. Hurşit Güneş’in de Kocaeli milletvekili olduklarını belirtmeden bitirmeyelim.

12 Eylül için çok yazıldı, çok söylendi. Daha da yazılıp söylenecektir. 12 Eylül’den sonraki karanlık günlerde 38 ton gazete, dergi, kitap yakıldı. 650 bin kişi gözaltına alındı. 927 basın ve yayına yasak konuldu. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 14 kişi açlıktan grevde öldü. 171 kişi işkencede öldürüldü. 517 kişiye idam cezası verildi. 50 kişi idam edildi.

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Demiştim ya, 12 Eylül bir yönüyle sürüp gidiyor. Bizden önceki kuşaklar ve bizim kuşak böyle bir Türkiye düşünmemiştir. İnanılmaz günlere geldik. Umudumuzu koruyoruz. Yitirdiklerimizi yeniden kazanma öngörümüz var. Doğru ve değerli olan yanlış ve değersize üstün gelecektir. Değil mi ki yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir, değil mi ki bilim her zaman güçlüdür, bilime inanıyoruz. Bu “Karanlık günlerden” “Ak günlere” çıkacağız. Gerçek olan budur. Gerisi yalan dolandır.

Sedat AKAY

Erol KÖSE

Kazım DİNÇ

Hurşit GÜNEŞ

Yıl 1979… Kandıra’da fasıldan sonra çiftetelli oyun.

Yıl 1975… Kerpe’de İsmail Sarıca, Süleyman Solak, Suavi Evin, Süha Çokuğraş ve Turan Güney bir arada. Ayaktaki, Vedat Polat.

Kandıra

22 Nisan 1962. Kandıra’nın kurtuluş gününden objektiflere yansıyan bir fotoğraf. (Alıntı- kitantik.com)

“Köprünün altından çok sular aktı, bugün siyaset uğruna kadını yok sayanlarla eşinin elini bırakmayan sağcı liderler aynı kutsal hedeflerine ilerliyorlar”

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“1978-1979’lu yıllarda yıllardaki siyasal kavgalar üzerine anı kitapları ve romanlar yazılmıştır. Sağ-sol kavgasıyla ülkenin gençleri kırdırılmıştır. Demirel Ecevit’le bir türlü uzlaşmamıştır”