ÇOK UMUTLANDIK AMA OLMADI

Kocaelispor… Koskoca bir kentin en büyük markası, halkının sevdalı olduğu takımı, mazisi ve Türk futboluna kattığı değerler ile en büyük camialardan bir tanesi. Temsilcimiz bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Ertuğrul Sağlam önderliğinde kurulan takım, ilk iki hafta mağlup olmuş ancak daha sonrasında büyük bir ivme kazanarak ikinci sıraya kadar yükselmişti. Şampiyon Eyüpspor ile arasında yalnızca 3 puan kalan temsilcimizde, “Acaba bu sene o sene mi?” soruları sorulmaya başlanmıştı. Ta ki takımın en golcü ismi sözleşmesinde yer alan madde yüzünden takımdan gidinceye kadar…

HATALARDAN DERS ÇIKARILMADI

Takımın en golcü ismi olan Douglas Tanque, Japonya 2. Lig ekiplerinden Shimizu Pulse’ye transfer olduktan sonra her şey tepetaklak oldu. “Tanque’den daha iyisini alacağız, Tanque’in takımdan ayrılması daha pozitif olacak…” gibi söylemler tamamen havada kaldı. Ne Tanque’den daha iyisi alındı ne de Tanqe’nin takımdan gitmesi ile pozitif hava yakalandı. 2 sene öncesinde olduğu gibi takımın en golcü ismi arkasına bile bakmadan Kocaelispor’dan ayrıldı gitti. 2 sene önce yapılan bu hatadan hiç ders çıkarılmadığı 2 sene sonra aynı hatayı tekrardan yapmaları sonrasında belli oldu. Peki sonra ne mi oldu? Ramil Şeydayev, Davit Skhirtladze gibi “Golcü” olarak tabir edilen futbolcular kulübe imza attı. Sezon bitti, şampiyonluk gitti, Davit 0, Şeydayev 1 gol attı…

PARAN BUHAR OLUR GİDER…

Futbolcu transfer etmek kolay iş, ver parayı gelsin. Ancak zor olan şey ise o futbolcudan alacağın verim. Başlıkta da dedik ya para başarıyı satın alamaz diye. Kocaelispor bu sezon işte tam olarak bunu yaşadı. Harcanan milyonlar buhar oldu gitti. Eğer kulüpte kalifiyeli, işini iyi bilen, futbolcuyu tanıyan, futbolcunun geleceğini gören, iyi analiz yapan, raporlama becerisi yüksek bir scout ekibi olmazsa, her transfer döneminde ellerini ovuşturan menajerlerin önerdiği futbolculara kalırsınız. Hatır - gönül işleri işe scout yapılmaz. Hele hele internetten hiç yapılmaz. Güçlü bir scout ekibi olmayan takım, menajerlerin yetenekli olarak gösteripte, hiç yetenekli olmayan futbolcularına milyonlar harcamaya mahkum kalır. Verdiğin para da buhar olur gider. Uzun lafın kısası para hiçbir zaman başarıyı satın alamaz. Başarı, işini iyi bilen insanlarla çalışmaktan geçer. Nokta…