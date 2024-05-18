DTO ve KTO'DAN ‘KARİYER GÜNLERİ’ BAŞLIYOR

21 MAYIS’TA DÜZENLENECEK

Söz konusu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde; İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası üye firmaları ve iş yerinde meslek eğitimi (ime), staj ve istihdam arayışında olan öğrencileri buluşturarak profesyonel hayata geçişlerini kolaylaştırmak, öğrencilerin mezun olacakları programlara uygun sektör ve kuruluşları tanıtmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, sektörel işgücü arayışına destek olunmak amaçlanıyor. Firma temsilcileri ayrıca düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ile işe alım süreçleri ve kariyer süreçleri ile alakalı 21 Mayıs 2024 Salı günü bilgi alışverişinde bulunacak.