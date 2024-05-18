- Eğitim

DTO ve KTO'DAN ‘KARİYER GÜNLERİ’ BAŞLIYOR

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu işbirliğinde, mesleki eğitimdeki kalitenin arttırılıp, nitelikli iş gücünün oluşturulması adına, ‘Fırsatlarla Dolu Bir Gün: Sektör ve Üniversite Kariyer Buluşması’ adı altında kariyer günleri programı düzenlenecek.

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DTO ve KTO'DAN ‘KARİYER GÜNLERİ’ BAŞLIYOR mask

21 MAYIS’TA DÜZENLENECEK 

Söz konusu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde; İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası üye firmaları ve iş yerinde meslek eğitimi (ime), staj ve istihdam arayışında olan öğrencileri buluşturarak profesyonel hayata geçişlerini kolaylaştırmak, öğrencilerin mezun olacakları programlara uygun sektör ve kuruluşları tanıtmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, sektörel işgücü arayışına destek olunmak amaçlanıyor. Firma temsilcileri ayrıca düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ile işe alım süreçleri ve kariyer süreçleri ile alakalı 21 Mayıs 2024 Salı günü bilgi alışverişinde bulunacak.
# 2024, Ticaret

18 May 2024 - 12:40 - Eğitim

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