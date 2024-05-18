Başkan Hürriyet’ten lezzetli bir tasarruf hikayesi

ESKİ ÇORBA ÇEŞMELERİ HİJYENİK DEĞİLDİ

Eski çorba çeşmeleri döneminde, kazanların yekpare şekilde dağıtım alanına gömülmüş olması nedeniyle sürekli temizliğinin ve dezenfektesinin sağlanamaması, özellikle çeşme kısımlarının tortu bağlaması gibi nedenlerle hijyen sorunları yaşanıyordu. Bu durum, insan sağlığına uygun olmayan ve çorbanın lezzetini olumsuz etkileyen sonuçlara yol açıyordu. Bu nedenle, çorba dağıtım hizmetinde köklü bir değişikliğe gidildi.

HİZMET ALANLARI ARTTI VE KAPASİTE ARTIŞI SAĞLANDI

Geçmiş dönemde 7 ayrı noktada verilen çorba dağıtım hizmeti, yeni dönemde 9 mobil çorba aracı, Umuttepe Çorba Evi ve Mobil İkram aracıyla birlikte toplamda 11 noktaya çıkarıldı. Araçların mobil olması, afet ve acil durum gibi koşullarda yer değiştirerek amaca uygun kullanılmasını ve farklı lokasyonlarda daha fazla kişinin bu hizmetten faydalanmasını sağladı. Bu sayede, yıllık ortalama çorba dağıtımı 600.000 bardak seviyelerine çıkarılarak hizmetin kapsamı genişletildi.

“2 MİLYONLUK TASARRUF”

TASARRUF ODAKLI HİZMET STANDARDI

Geçmiş dönemde hizmet alımı yoluyla firmalardan sağlanan çorba, 2022 yılında açılan Aşevi’nden günlük olarak çıkarılmakta olup, pişirilmesinden dağıtımına kadar tüm süreçler belediyenin öz kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle, yıllık 2 milyon TL’nin üzerinde bir tasarruf sağlanmış ve belediye bünyesinde istihdam yaratılmıştır. Özellikle dezavantajlı gruplara öncelik verilerek, dağıtım için istihdam edilen personel engelli bireyler arasından seçilmiş ve halkın parası yine halka hizmet için harcanmıştır.

İzmit Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza hijyenik, sağlıklı ve lezzetli çorbalar sunmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde gerçekleştirdiğimiz bu yenilikçi adımların, daha fazla vatandaşımıza ulaşarak sıcak bir dokunuş sağlayacağına inanıyoruz.