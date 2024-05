Neslihan Sarım da adaylığını açıkladı

Geçtiğimiz hafta adı Kadın Kolları'nda Başkan adayı olarak geçen Ebru Özgün'de Neslihan Sarım ile güç birliği yaparak yönetim listesinde yer alacak. Sarım adaylığını bu sözlerle açıkladı; Siyasete güç ve umut katan, sahada ter döken, yüksek binalarda her bir dairenin kapısını yüreklice çalarak partimizi tanıtan, mutfağında aşını; işinde emeğini bölüşen, her şeye ve her yere yetişebilen tüm güzel kadınlara sevgilerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Kadın Kolları'nda seçime gidiyoruz. Yerel seçimlerde verdiğimiz emeklerin karşılığını Derince Belediyesi’ni sosyal demokrat ideolojiyle tanıştırarak, belediyemizi halkın belediyesine dönüştürerek aldık.

GÜÇLÜ VE GÜZEL KADINLARLA YAN YANA OLMAKTAN GURUR DUYACAĞIM

Yeni bir döneme, yeni bir soluğa açılan bir kapı eşiğindeyiz. Daha önemli kararlar, daha kararlı adımlar atmamız gereken bir süreçteyiz.Tüm bunların bilinciyle kadınların bu süreçteki payına ve mücâdelesine sahip çıkmak gereğiyle CHP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığına aday olduğumu paylaşmaktan onur duyuyorum. Biz Derince Belediyesine çalışan olmaya değil, halkın belediyesinin çalışmalarına omuz vermek için örgütümüze talibiz.Biz Kadınların hak ettiği eşit temsiliyeti sağlamaya talibiz. Kadınların siyasette, mecliste, sokakta, iş yerlerinde ve sosyal ortamlarında özgürce ve kendilerini var edebildikleri bir mücadeleyi omuzlamaya talibiz. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunun bilinciyle bu güne kadar dayanışma ve onurla mücadele etmiş tüm güçlü ve güzel kadınlarla yan yana durmaktan onur duyacağım.

NESLİHAN SARIM KİMDİR?

20.03.1982' de İstanbul-Kadıköy'de doğan Sarım , Elvan Sarım ile evli ve Deniz isminde bir erkek çocuk annesidir.

Yurtiçi ve Yurtdışı sermayeli bir çok firmada İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Sarım aynı zamanda ENS Elektrik isimli bir firmanın sahibi ve Derince Merkezde hizmet veren Levent Börek Şubesinin işletmeciliğini yapmaktadır.

2016 yılından itibaren Derince-Yenikent Mahallesinde oturmakta ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyasetin içinde yer almaktadır.