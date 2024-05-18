Bahçeli'den Kobani davası ve 'emniyette deprem' açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da yapılacak olan ''Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı''nın açılışı öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirdi.

MHP lideri şunları söyledi:

- Yumuşama ve normalleşme çağrıları sözde kalmamalı. Siyasette yumuşama pek tabii sürekli ve sürdürülebilir boyutlara tırmanmalıdır. Aksini düşünmek sorumsuzluktur. Ancak yumuşama kisvesi altında yumuşakça olmamızı, köşelerimizin törpülenmesini, sesimizin kısılmasını, irademizin kırılmasını hiç kimse beklememeli, böylesi bir tarihi yanlışa da tavsiyem heves etmemelidir.

- ( Kobani davası) Terörizme boyun eğmek, bir uzlaşma veya yumuşama değil, acziyet ve teslimiyettir. Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuz demek, karşı gelmek, devlete ve millete en ağır hakaret olup, bunun yumuşama ortamına zarar verdiğini ileri sürmek terör seviciliği ve iki yüzlülüktür. Bölücülerin cezasına hukuksuzluk demek art niyettir.

- ( Ayhan Bora Kaplan soruşturması) Kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. FETÖ benzeri yapıya izin vermeyiz.

- FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirleyip devlette feodal ve imtiyazlı alanlar oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Kumpaşçılarla işimiz olamaz.

Kaynak: SÖZCÜ