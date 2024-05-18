Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Çanakkale'de destansı bir mücadele veren büyük milletimiz Sevr paçavrasını yırtıp atmak, kendisine kefen biçenleri tarihe gömmek için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelen Mustafa Kemal'in ardında tarih yazmıştır. Bir asırdan fazla zaman geçen bu mücadelenin ruhu hala yaşamaktadır. Değişen zaman ve dünya milletimizin memleket aşkından hiçbir şey alamamış hatta perçinlemiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir." sözleri bugün hala kulaklarımıza bir küpedir.”

Ulu Önderimizin dediği gibi ''Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."sözleri hala aklımızda ve yüreğimizdedir.

BU RUH DÜNYADA HİÇ BİR YAPIYA BENZEMEZ!

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kuvayi Milliye ruhuyla vatan mücadelesini içte ve dışta tüm mihraklardan koruma mücadelemizi vermekteyiz. Bu ruh dünyada hiçbir yapıya benzememesi ve emsal gösterilemez inanç ve dirayetiyle kıyamete kadar milletimizi savunacaktır.

Bu düşüncelerle büyük milletimizin kurtuluş meşalesini yakarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardında toplandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım.

Tüm ümidimiz gençlikte olup gençlerimizin sorumluluklarının farkında olduklarından şüphem yoktur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. “