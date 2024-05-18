Organ nakli olanların kişiliği de değişiyor

ABD'de bilim insanları organ nakli olan insanların kişiliklerinde değişim tespit edildiğini duyurdu.

Colorado Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının Transplantology isimli dergide yayınlanan araştırmasında 47 organ nakli vakası incelendi. Bilim insanları 23 kalp nakli ve 24 diğer organ nakillerini incelerken, organ nakli olan kişilerin yüzde 89'unun kişiliğin değiştiğini tespit etti.

Kalp nakli olan bazı insanların gıda, sanat, cinsel yönelim ve alışkanlıklarının değiştiği belirtilirken, 1990'da genç bir müzisyenin kalbini alan bir hastanın "derin bir müzik aşkı" duymaya başladığı da belirtildi.

Colorado Üniversitesi'ndeki görevliler sadece kalpteki değil bedendeki hücrelerin de etkilendiğini söyledi.

Çalışmada yer alan araştırmacılar, "İki grup arasındaki benzerlikler, kalp nakli alıcılarının nakil sonrasında yaşadıkları kişilik değişikliklerinin benzersiz olmayabileceğini, aksine bu tür değişikliklerin herhangi bir organın naklinden sonra meydana gelebileceğini göstermektedir" diyor.

Kaynak: SÖZCÜ