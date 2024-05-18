Hürriyet: Umudun ve mücadelenin ışığında nice 19 Mayıslara! 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Hürriyet, “ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığı gündür 19 Mayıs.

“GÖZLERİMİZİ DOLDURAN GURUR VE COŞKUYLA”

Türk milletinin karanlık günleri aydınlığa çevirdiği 19 Mayıs’ı gözlerimizi dolduran büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir ruhun ve iradenin sembolüdür. Yıllar önce, dört bir yanı işgal altında olan cennet vatanımızda bir avuç cesur insanın başlattığı destansı mücadele, hepimizin kalbinde bir ateş gibi yanmaya devam ediyor.

“GÖZLERİNİZDEKİ IŞIK UMUTLARIMIZI DİRİ TUTUYOR”

Sevgili gençler, gözlerinizdeki ışık geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Sizler, bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan kahramanlarısınız. Sizlerle birlikte Ata’mızın bize en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağız. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Umudun ve mücadelenin ışığında nice 19 Mayıslara…” ifadelerini kullandı.