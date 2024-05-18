YILMAZ: "Sandığa gitmeyen kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım"

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart seçimleriyle ilgili durum değerlendirmesi yapacağız. Biz her seçimde sandıktan çıkan sonucu milletin bize bir talimatı, emri olarak görüyoruz. Hatta onu asla kendine göre iyimserlikle okumayan, eğer onun içerisinde milletin yeni dönem için yol haritası varsa, o yol haritasını çok net şekilde ve çok reel bir bakış açısıyla hiç de öyle gereğinde fazla optimist, iyimser bakış açısıyla okumayan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezimizin önünde yaptığı konuşma esnasında, 'Sandıktan çıkan bizim beklentilerimizin altında bir sonuç. Bizim beklentilerimiz sandıktan çıkandan daha ileri düzeydeydi ama milletimizin sandıkta bize ne söylemek istediğini çok iyi anladık. Bu uyarıyı önümüzdeki sürecin yol haritası haline getirmemiz gerektiği yönündeki talimatı da aldık. Bunu öpüp başımızın üstüne koyduk. Bu milletimizin bize talimatıdır' deyişi bizim bu konudaki objektivitemizi, milletimizin ne söylediğini önemseyişimizin güzel ifadesidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK

Kocaeli'de bekledikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Kocaeli'miz seçim kazandığımız ama beklediğimiz sonucu da almadığımız, daha iyi sonuçlar almamız gerektiği halde Türkiye genelinde sandıklardan beklediğimiz sonucu alamayışımızın Kocaeli'mize yansıyan bir boyutu da var. Bunların hepsini değerlendireceğiz ve Allah'ın izniyle de bunları nasıl telafi edileceğinin cevabı da şüphesiz ki milletimizin bizden talep ettiği şeylerdir. 'Başka bir partiye oy vermek elimden gelmedi, başka bir partiye oy vermek vicdanıma sığmadı. Onun için sandığa gitmedim' diyen kardeşlerimiz var. Aşağı yukarı ülkemiz genelinde 5 milyon insan sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım. Bunun telafisiyle ilgili yapılması gerekenler de bugün burada konuşulacak" ifadelerini kullandı.