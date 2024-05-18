"Kocaeli AK Parti siyasetimizin çok değerli bir payandası"

31 Mart seçimlerine yönelik Kocaeli'de değerlendirme toplantısı yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Kocaeli'miz seçim kazandığımız ama beklediğimiz sonucu da almadığımız, daha iyi sonuçlar almamız gerektiği halde Türkiye genelinde sandıklardan beklediğimiz sonucu alamayışımızın Kocaeli'mize yansıyan bir boyutu da var. 'Başka bir partiye oy vermek elimden gelmedi, başka bir partiye oy vermek vicdanıma sığmadı. Onun için sandığa gitmedim' diyen kardeşlerimiz var. ülkemiz genelinde 5 milyon insan sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım" dedi.

" Aday olup da kazanamayan kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz"

31 Mart sonrasına yönelik süreç değerlendirmesi yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bugün de biz burada artık 31 Mart seçimlerinin geride kalmışlığının ve önümüzdeki sürecin o seçim sonucuna yönelik ortaya koyduğu kriterleri göz önüne alarak süreç planlaması içerisinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bugün teşkilat mensuplarımızla oturup yapacağımız durum değerlendirmesini yapacağız. Daha sonra belki ilerleyecek aşamada görüşmemiz gereken kardeşlerimizle de tek tek görüşeceğiz. Bugün buraya gelişimin asıl nedeninin sadece 31 Mart seçimi sonuçların değerlendirmek olduğunu söylersem eksiklik yapmış olurum. Sadece o değil. AK Parti siyasetimizin çok önemli bir lokomotifi olan, AK Parti siyasetimizin çok değerli bir payandası, itici gücü olan Kocaeli potansiyelimizin, Kocaeli siyasetimizin, Kocaeli'deki yapılmış olan yerel seçimde ortaya koyduğu gayretten ötürü de ana kademe ve teşkilat mensupları, hatta milletvekillerimizi de kapsayan büyük AK Parti ailesine teşekkür etmektir. Bugün geliş amaçlarımdan bence daha önemlisi budur. İkinci bir konu olarak burada bulunmamın sebebi bu seçimde kazanamayan belediye başkanlarımız da var. Aday olup da kazanamayan kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kazanamayan kardeşlerimizin de aslında bundan sonraki süreç içerisinde bu seçim sonucundan elde edilmiş olan tecrübe ve deneyimle eksiklerimizi gidererek, yeni sürecin önemli bir aktörü olma amacıyla bugünden itibaren yeni süreç için yapılması gerekenleri kazanamayan arkadaşlarımızın yapmasını tembihlemek için buradayım" şeklinde konuştu.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe belediye başkanları, teşkilat üyeleri katıldı.