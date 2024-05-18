KEV’de Sirmen dönemi başladı!

Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) bugün olağan genel kurulunu Kocaeli Ticaret Odası Meclis salonunda gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Serhan Kasım’ın yeniden aday olmadığı kongrede geçmişte 12 dönem boyunca KEV Başkanlığı yapan eski İzmit Büyükşehir Belediyesi ve Kocaelispor Başkanı Sefa Sirmen’in oğlu Tolga Sirmen tek aday oldu.
YENİ ÜYELER GÖRÜŞÜLDÜ
Genel Kurula yaklaşık 25 üye katıldı. Toplantının 9’uncu gündem maddesinde vakfın geliştirilmesinde katkıda bulunmuş veya bulunacak, alanlarında deneyimli kişilerin yeni mütevelli üye olarak alınması maddesi görüşüldü. Madde kapsamında 28 yeni isim oy çokluğu ile mütevelli üye olarak seçildi.
“SORU İŞARETİ KALMAMALIYDI"
Görevi devreden başkan Serhan Kasım görevi devrettikten sonra yaptığı veda konuşmasında, “Göreve geldiğimizde safkan bir eğitim vakfı olarak yola devam etmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Aksiyonlarımızı da bu yönde aldık. Bağışçılarımızın aklında soru işereti kalmamalıydı. Bağışlar eğitim faaliyetlerinde harcanacaktı. Yeni bir kurumsal kimlik çalışması yaptık” ifadelerini kullanarak vakıf bağışçılarına teşekkür etti.
“564 ÖĞRENCİYE BURS”
Sözlerine devam eden Kasım, “564 öğrenci 4 buçuk milyon değerinde burs sağladık. Çelenk bağışları 900 bin civarına ulaştı. Vakıf personelimizin kıdem tazminatı ödemelerini yaptık. Tüm yönetim kuruluna ve bağışçılarına teşekkür ediyorum. Benim hakkım herkese helal sizler de hakkınızı helal edin” dedi.
“ÜYELERLE BİREBİR GÖRÜŞME YAPTIK”
KEV Başkanı Tolga Sirmen göreve seçilmesinin ardından “Yazılı olarak da bildirdiğim gibi Kocaeli Eğitim Vakfı’nı ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yeni eklediğimiz üyelerle de bizzat birebir görüşmeleri sağladık. Onlardan da isteyeceğimiz destekleri söyledik. Kabul görmesi üzerine bu yeni üyeler ilave edildi. Daha sonrasını birazcık yol kat edelim. Ondan sonra daha detaylı konuşuruz” dedi.
YENİ ÜYELER
Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni mütevelli üyeleri: Recep Haldız, Tarık Orak, Havva Seda Taşer, Mehmet Cezayir, Emre Karataş, Sude Arslan, Ömer Seyfettin Bülbül, Enes Cem Acar, Hamiyet Satı, Murat Uygun, Murat Çakar, Burak Özkaraaslan, Kadir Genç, Emrah Alper Bozatlı, Mehmet Açık, Ömer Yetkincan, Hande Sarıgülle, Mehmet Efe Şahin, Ali Murat Cerrah, Gürcan Seymen, Sercan Saral, Ahmet Kösemen, Haydar Akar, Murat Barış, Murat Berat Aksoy, Erhan Çetin, Ezgi Tükel, Şeyma Demir oldu.
YÖNETİM KURULU ASİL
Tolga Sirmen
Melik Fırat Taşer
Burçin Seymenbaşı
Atıl İlter
Eda Kolaylı Atak
Erhan Oklu
Özge Yenilmez
Onur Güneri
Celal Yaşar
Engin Aslan
Furkan Ellibeş
YÖNETİM KURULU YEDEK
Çağatay Kolaylı
Ayşegül Ataman
Yağız Yalta
Batucan Uçar
Halit Toraman
DENETİM KURULU ASİL
Zekeriya Keleş (Kocaeli Defterdarı)
Mustafa Gençoğlu
DENETİM KURULU YEDEK
Serhan Kasım
Arda Can Kumbaracıbaşı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.