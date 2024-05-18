KEV’de Sirmen dönemi başladı!

Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) bugün olağan genel kurulunu Kocaeli Ticaret Odası Meclis salonunda gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Serhan Kasım’ın yeniden aday olmadığı kongrede geçmişte 12 dönem boyunca KEV Başkanlığı yapan eski İzmit Büyükşehir Belediyesi ve Kocaelispor Başkanı Sefa Sirmen’in oğlu Tolga Sirmen tek aday oldu.

YENİ ÜYELER GÖRÜŞÜLDÜ

Genel Kurula yaklaşık 25 üye katıldı. Toplantının 9’uncu gündem maddesinde vakfın geliştirilmesinde katkıda bulunmuş veya bulunacak, alanlarında deneyimli kişilerin yeni mütevelli üye olarak alınması maddesi görüşüldü. Madde kapsamında 28 yeni isim oy çokluğu ile mütevelli üye olarak seçildi.

“SORU İŞARETİ KALMAMALIYDI"

Görevi devreden başkan Serhan Kasım görevi devrettikten sonra yaptığı veda konuşmasında, “Göreve geldiğimizde safkan bir eğitim vakfı olarak yola devam etmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Aksiyonlarımızı da bu yönde aldık. Bağışçılarımızın aklında soru işereti kalmamalıydı. Bağışlar eğitim faaliyetlerinde harcanacaktı. Yeni bir kurumsal kimlik çalışması yaptık” ifadelerini kullanarak vakıf bağışçılarına teşekkür etti.

“564 ÖĞRENCİYE BURS”

Sözlerine devam eden Kasım, “564 öğrenci 4 buçuk milyon değerinde burs sağladık. Çelenk bağışları 900 bin civarına ulaştı. Vakıf personelimizin kıdem tazminatı ödemelerini yaptık. Tüm yönetim kuruluna ve bağışçılarına teşekkür ediyorum. Benim hakkım herkese helal sizler de hakkınızı helal edin” dedi.

“ÜYELERLE BİREBİR GÖRÜŞME YAPTIK”

KEV Başkanı Tolga Sirmen göreve seçilmesinin ardından “Yazılı olarak da bildirdiğim gibi Kocaeli Eğitim Vakfı’nı ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yeni eklediğimiz üyelerle de bizzat birebir görüşmeleri sağladık. Onlardan da isteyeceğimiz destekleri söyledik. Kabul görmesi üzerine bu yeni üyeler ilave edildi. Daha sonrasını birazcık yol kat edelim. Ondan sonra daha detaylı konuşuruz” dedi.

YENİ ÜYELER

Kocaeli Eğitim Vakfı’nın yeni mütevelli üyeleri: Recep Haldız, Tarık Orak, Havva Seda Taşer, Mehmet Cezayir, Emre Karataş, Sude Arslan, Ömer Seyfettin Bülbül, Enes Cem Acar, Hamiyet Satı, Murat Uygun, Murat Çakar, Burak Özkaraaslan, Kadir Genç, Emrah Alper Bozatlı, Mehmet Açık, Ömer Yetkincan, Hande Sarıgülle, Mehmet Efe Şahin, Ali Murat Cerrah, Gürcan Seymen, Sercan Saral, Ahmet Kösemen, Haydar Akar, Murat Barış, Murat Berat Aksoy, Erhan Çetin, Ezgi Tükel, Şeyma Demir oldu.

YÖNETİM KURULU ASİL

Tolga Sirmen

Melik Fırat Taşer

Burçin Seymenbaşı

Atıl İlter

Eda Kolaylı Atak

Erhan Oklu

Özge Yenilmez

Onur Güneri

Celal Yaşar

Engin Aslan

Furkan Ellibeş

YÖNETİM KURULU YEDEK

Çağatay Kolaylı

Ayşegül Ataman

Yağız Yalta

Batucan Uçar

Halit Toraman

DENETİM KURULU ASİL

Zekeriya Keleş (Kocaeli Defterdarı)

Mustafa Gençoğlu

DENETİM KURULU YEDEK

Serhan Kasım

Arda Can Kumbaracıbaşı