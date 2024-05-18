Öz Sağlık-İş'de kongre heyecanı

Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Sedat Kartal ve Harun Karabali yarışacak. Yaklaşık 4 bin üyesi bulunan ve 80 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulu, bugün Ramada Otel’de üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

DİVAN BAŞKANI SÜLEYMAN DOĞAN

Mevcut Başkan Sedat Kartal ve Harun Karabali’nin yarıştığı kurulun Divan Başkanlığını Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, divan üyeliklerine ise Erdem Dinç, Ergin Barakoğlu, Murat Kaytaran, İskender Çalışkan seçildi.

GENİŞ KATILIM

Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Divan Başkanı Süleyman Doğan, sendikanın üye sayısının 200 binin üzerine 81 ilde 85 şubeye ulaşıldığını belirterek sendika olarak yaptıkları faaliyetlerden, yardım ve desteklerden bahsetti. Genel kurula Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Öz Çelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Koç, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Hak İş Kocaeli İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık Sen Kocaeli Üniversitesi Şube Başkanı Mustafa Resul, ve çevre illerden sendika temsilcileri ile çok sayıda üye katıldı.

GENEL BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Genel kurulda söz alan Kadın Komite Başkanı Nazlı Kartal, “Kadın Komitesi olarak Sedat Kartal başkanımıza başarılar diliyoruz. Kadın çalışanları olarak 4 bin üyenin 2 bin 300’ünü, 65 temsilcinin 25’ini, 80 delegenin ise 29’unu oluşturuyoruz. Yani bizler Öz Sağlık İş Kocaeli Şubemizin kadın üyeleri olarak şubemizin tüm kademelerinde görev alıyoruz” dedi. Kocaeli Şube Başkanı Sedat Kartal, “İşçi sendikaları arasında Türkiye’nin üçüncü işçi sendikaları arasındayız. Bizlere bu onuru ve gururu yaşatan başta Genel Başkanımız Devlet Sert ve Genel Merkez yönetimimiz olmak üzere Öz Sağlık İş Teşkilatımıza, temsilcilerimize ve üyelerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler sağlık ve sosyal hizmetler işçileriyiz. Diğer iş kollarından farklı bir hizmet koluyuz, sağlık işçileriyiz, sosyal hizmet işçileriyiz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemlerine geçildi. Oy verme işlemleri saat 17.00'a kadar devam edecek.

SEDAT KARTAL’IN YÖNETİMİ

Sedat Kartal, Volkan Kutal, Sema Malkoç, Yunus İpek, Bahattin Öztürk, Bilge Gülsen Takırman, Ümit Arslan, Mehtap Muş.

HARUN KARABALİ’NİN LİSTESİ

Harun Karabali, Ramazan Çetin, Mehmet Akpınar, Serkan Dursun, Sevil Kaya Işık, Şahmizer Alan, Elif Keskin, Erdem Kökcan, Fatma Asena Güler, Ferda Keskin, Firdevs Özdemir, Gülgün Koçak, Hakan Ayhan, Kadir Uğur, Mehmet Şahin Mete, Nigar Eriş, Pınar Canpolat, Sedat Baş, Sevinç Özçelik, Yasin Gündüz ve Zeynep Altun.